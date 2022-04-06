بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأربعاء 06/أبريل/2022 - 04:05 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 12ر69 نقطة، ما نسبته 85 في المئة، ليصل عند مستوى 54ر8153 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر239 مليون سهم، بقيمة 3ر74 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 12980 صفقة. وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 60ر0 في المئة ، ما يعادل 3ر37 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 05ر6309 نقاط، عبر تداول 11ر136 مليون سهم في 5363 صفقة نقدية بقيمة 18ر19 مليون دينار.

وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 2ر83 نقطة ليبلغ مستوى 07ر9049 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 93ر0 في المئة عبر تداول 3ر103 ملايين سهم في صفقة بقيمة 15ر55 مليون دينار. وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنسبة 28ر0 في المئة أو 6ر18 نقطة، ليصل عند مستوى 34ر6587 نقطة، عبر تداول 5ر105 ملايين سهم في 3543 صفقة نقدية، بقيمة 15 مليون دينار كويتي.