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الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.42%، مسجلا 12.878,42 نقطة.
كما ارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.5% ليستقر عند 1.043,01 نقطة، وتقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.65% مسجلا 972,42 نقطة.

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بورصة المغرب ارتفاع