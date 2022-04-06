أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.42%، مسجلا 12.878,42 نقطة.
كما ارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.5% ليستقر عند 1.043,01 نقطة، وتقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.65% مسجلا 972,42 نقطة.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
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أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.42%، مسجلا 12.878,42 نقطة.
أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.42%، مسجلا 12.878,42 نقطة.