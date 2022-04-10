عمر حسن يحذر من انتشار الاكتئاب المخفي عند الأطفال

الأحد 10/أبريل/2022 - 12:27 ص

حذر عمر حسن الأخصائي النفسي والعلاج بالطاقة، الأباء والأمهات من انتشار الإكتئاب المخفي عند الأطفال، مؤكدًا أن هذا النوع من الإكتئاب يحدث بسبب عدم شعور الطفل بالأمان وإهمال الجانب العاطفي تجاهه.

وكشف "حسن" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النهار" عن أعراض الاكتئاب المخفي، موضحًا أن ذلك يظهر عند الأطفال من خلال الإفراط في الحركة وظهور سلوك عنيف في اللعب، بالإضافة إلى التوتر وقلق المتزايد لدي الطفل، مؤكدًا أنه من الصعب فهم كل الأعراض، حيث قد تتغير الأعراض بحسب عمر الطفل.

وأكد الأخصائي النفسي والعلاج بالطاقة، أن الطفل المصاب بالاكتئاب، يفضل قضاء وقتًا طويلًا بمفرده، كما أنه يميل للتشاؤم ويكثر من التفكير بالموت والانتحار، وفي الأطفال الصغار يمكن أن يكونوا خاملين ومنعزلين، ويكون لديهم صعوبة في النوم.

وتابع أن الاكتئاب يرتبط بالتغيرات المرئية في الدماغ التي تظهر في دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفية في الدماغ للأفراد المكتئبين، لذلك فالعلاج النفسي له فائدة طويلة الأجل وتغيرات عصبية في الدماغ.

وأكد أن الجمع بين العلاج النفسي والدوائي يحقق نتائج أكثر فعالية، إلا أن طبيب الأطفال قد يقترح البدء بالعلاج النفسي أولًا، ويؤجل استخدام الأدوية في حالة عدم نجاح العلاج النفسي في إحداث التقدم الملحوظ، لافتًا إلى أن أعراض الاكتئاب لدى الأطفال تتحسن بخضوع الطفل المصاب لجلسات العلاج المعرفي السلوكي، والتي تهدف لتغيير المعتقدات والأفكار التي تعيقه عن التأقلم مع ضغوط الحياة اليومية.