العسومي: تحصين الشباب من الفكر المتطرف ركيزة أساسية لبناء جيل واعي

الثلاثاء 05/أبريل/2022 - 12:50 م

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أهمية تحصين الشباب العربي وحمايتهم من التأثر بالفكر المتطرف، معتبراً أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لبناء جيل واعي ومستنير قادر على العمل والعطاء وخدمة وطنه.

وأضاف أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لكافة القضايا المتعلقة بالشباب، بما في ذلك تمكينه من ممارسة دوره في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجامعة البريطانية في مصر لرئيس البرلمان العربي مع عدد من الطلاب والباحثين وأساتذة الجامعة، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى مقر الجامعة البريطانية في مصر، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين، تنظم التعاون المتبادل في العديد من القضايا والمجالات محل الاهتمام المشترك.

وخلال الندوة، استمع رئيس البرلمان العربي إلى آراء شباب الجامعة حول مختلف القضايا، كما تجاوب مع التساؤلات العديدة لهم حول دور البرلمان العربي واستراتيجيته في التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية.

وأكد أن البرلمان العربي حريص على أن يكون له صوت قوي ومؤثر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بهدف الدفاع عن القضايا العربية، كما يدعم ويساند جهود تحقيق التكامل بين الدول العربية في كافة المجالات، وضرورة التوصل إلى حلول عربية خالصة لكافة القضايا والتحديات التي تواجه العالم العربي.

وفي ختام الزيارة إلى الجامعة، نظمت الجامعة لرئيس البرلمان العربي والوفد المرافق جولة تفقدية بالجامعة، أشاد خلالها "العسومي" بمستوى التطور التكنولوجي والنوعي الذي شاهده خلال الجولة، مؤكداً أنه يعكس المستوى المتميز الذي تقدمه الجامعة لأبنائها الطلاب، والذي يجعلها تتصدر قائمة الجامعات الأفضل دائماً وفقاً للتصنيفات العالمية المختلفة، سواء من حيث جودة العملية التعليمية، أو تميز المناهج الدراسية.