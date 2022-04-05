بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر العام

الثلاثاء 05/أبريل/2022 - 03:35 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 31.04 نقطة، ما نسبته 0.38 في المئة، ليصل عند مستوى 8084.42 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 181.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 57.5 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 11050 صفقة. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 21.6 نقطة، ليبلغ مستوى 6271.66 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.35 في المئة، عبر تداول 103.5 ملايين سهم، في 4563 صفقة نقدية، بقيمة 16.14 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 53 نقطة ليبلغ مستوى 8965.82 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.59 في المئة عبر تداول 78.04 مليون سهم في 6487 صفقة بقيمة 41.3 مليون دينار.وتراجع مؤشر (رئيسي 50) 12.9 نقطة ليبلغ مستوى 6568.66 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.20 في المئة عبر تداول 80.4 مليون سهم في 3127 صفقة نقدية بقيمة 13.15 مليون دينار.