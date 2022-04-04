ريال مدريد يحشد القوة الضاربة لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 04/أبريل/2022 - 04:00 م

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق الملكي لمباراة تشيلسي الإنجليزي، المقرر لها، بعد غد الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة التي أعلن عنها أنشيلوتي، غياب إيدين هازارد وإيسكو ولوكا يوفيتش.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب “ستامفورد بريدج” في العاصمة لندن، بينما يلتقي الفريقان في الإياب يوم 12 أبريل الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فويدياس

خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - مارسيلو - ميندي

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - فاسكيز - سيبايوس - كامافينجا

خط الهجوم: كريم بنزيما - أسينسيو - جاريث بيل - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو دياز