ads
الأحد 03 أبريل 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

ماكرون: من غير الممكن احتمال الصور القادمة من بوتشا الأوكرانية

ضحايا بوتشا
ضحايا بوتشا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم العمل على محاسبة روسيا بعد اكتشاف العديد من المدنيين القتلى في محيط العاصمة الأوكرانية كييف. 
وقال ماكرون في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الأحد، إن من غير الممكن احتمال الصور القادمة من ضاحية بوتشا التي ظهر فيها مئات من المدنيين الذين قتلوا في الشوارع، مضيفا أنه يجب محاسبة السلطات الروسية على هذه الجرائم.
ويأتي ذلك بعد أن اتهمت الحكومة الأوكرانية القوات الروسية بارتكاب جرائم في بلدة بوتشا، والتي عثر فيها على نحو 300 قتيل في مقبرة جماعية، فيما نفت روسيا استهداف المدنيين، ورفضت مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تشنها في أوكرانيا.

ads
بوتشا ماكرون روسيا المدنيين العاصمة الأوكرانية