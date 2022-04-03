ماكرون: من غير الممكن احتمال الصور القادمة من بوتشا الأوكرانية

الأحد 03/أبريل/2022 - 08:32 م

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم العمل على محاسبة روسيا بعد اكتشاف العديد من المدنيين القتلى في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال ماكرون في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الأحد، إن من غير الممكن احتمال الصور القادمة من ضاحية بوتشا التي ظهر فيها مئات من المدنيين الذين قتلوا في الشوارع، مضيفا أنه يجب محاسبة السلطات الروسية على هذه الجرائم.

ويأتي ذلك بعد أن اتهمت الحكومة الأوكرانية القوات الروسية بارتكاب جرائم في بلدة بوتشا، والتي عثر فيها على نحو 300 قتيل في مقبرة جماعية، فيما نفت روسيا استهداف المدنيين، ورفضت مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تشنها في أوكرانيا.