بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا

الأحد 03/أبريل/2022 - 06:49 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في مباراة المرحلة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد ٧ نقاط خلف المتصدر صنداونز الجنوب إفريقي برصيد ١٦ نقطة.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة وجهز موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي لاعبيه من أجل تخطي عقبة الهلال السوداني والتأهل لدور ال ١٦ عن المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانب طرفي مباراة اليوم فريقي صنداونز والمريخ السوداني وتنقل البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة الأخيرة لدور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل الأهلي اليوم ضد الهلال السوداني في المباراة التي نقدم بث مباشر مساء اليوم على البوابة نيوز من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد.

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وفي خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا