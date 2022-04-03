بنك «saib» يبدأ قوافل الخير فى قرى حياة كريمة ضمن مبادرة "العزومة"

الأحد 03/أبريل/2022 - 01:28 م

يواصل بنك saib القيام بالعديد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان المعظم في إطار جهود البنك في تقديم كافة وسائل العون، ودعم جهود الدولة لتوفير حياة كريمه للأسر الأكثر احتياجا في محافظات، وقري ونجوع الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث قام بنك saib للسنة الرابعة على التوالي برعاية مبادرة "العزومة" بالتعاون مع بنك الطعام، لتوزيع كراتين على الأسر الأولى بالرعاية، وبعض القرى والنجوع ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمعية يومياً على مدار شهر رمضان، حيث تتجول حافلة باسم "العزومة" لتوزيع الكراتين في مختلف انحاء الجمهورية.

ياتي ذلك تعزيزاً لدور البنك في مجال المسوؤلية المجتمعية و حرصا على دعم الاسر بالمناطق الاكثر احتياجاّ خلال شهر رمضان و المساهمة فى رفع العبء على كاهل المواطنين و توفير مناخ ملائم يمكنهم من العيش من خلال تبني المبادرات و الانشطة الخيرية

أتي التعاون بين saib وبنك الطعام ضمن خطة البنك لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء لدعم جهود الدولة لمواجهة غلاء الأسعار و كذلك تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين

جدير بالذكر رعاية بنك saib لمبادرة العزومة منذ إطلاقها عام 2019 والتي استفاد منها الأسر الأشد احتياجاً في محافظة القاهرة والجيزة والاسكندرية، و الدلتا حيث انطلقت هذه المبادرة كأول مائدة رحمن متنقلة بأسم "العزومة"، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتجنباً لحدوث التجمعات، قام البنك باستبدال إقامة مائدة الرحمن المتنقلة والاستعاضة عنها بتوزيع كراتين رمضان في محاولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين وإدخال الفرحة عليهم خلال شهر رمضان المبارك و يعمل البنك على توسيع القاعدة كل عام لتشمل أكبر عدد ممكن من القرى.