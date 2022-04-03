محافظ البحيرة يتفقد 10 سيارات مواد غذائية تجوب القرى الأكثر احتياجا

الأحد 03/أبريل/2022 - 01:25 م

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قوافل السيارات المتنقله للمواد الغذائية والرمضانيه واللحوم وعددها 10 سيارات والتى ستجوب القرى الأكثر احتياجا والأماكن النائية بنطاق المحافظة، وذلك لضمان وصول كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بالأسعار الإقتصادية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح بين 25 لـ 30 %.

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وفي إطار حرص محافظة البحيرة على التوسع في فتح المعارض والمنافذ الثابته والمتحركة لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة ضمن مبادرة " اهلا رمضان" للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

من الجدير بالذكر انه قد تم توفير 10 سيارات أخرى للمواد الغذائية وبذلك بكون إجمالى عدد سيارات المواد الغذائية المتنقله 20 سيارة حتى الان بالتنسيق بين مديرية التموين ومجموعة السلسة جروب.

وأشار المحافظ، أنه تم خلال الشهر الماضى افتتاح 9 معارض أهلا رمضان بنطاق مراكز (دمنهور - كفر الدوار - إيتاى البارود - أبو حمص - حوش عيسى - كوم حمادة - ابو المطامير - شبراخيت - الرحمانية) وذلك ضمن الجهود التى تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار إقتصادية ومنع غلاء الأسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن.

وقال آمنة، إلى أن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى 3207 منفذ بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات بالإضافة لمعارض أهلا رمضان والجارى افتتاحها لطرح كافة انواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق.

رافق المحافظ، اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد والمحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين.