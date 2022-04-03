كورونا في العراق.. تسجيل 218 إصابة جديدة

الأحد 03/أبريل/2022 - 12:43 ص

سجل العراق 218 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ انتشاره في البلاد بلغ 2320126 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 25170 حالة والمتماثلين للشفاء 2283537 شخصاً.