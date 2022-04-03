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الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 218 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 218 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ انتشاره في البلاد بلغ 2320126 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 25170 حالة والمتماثلين للشفاء 2283537 شخصاً.

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