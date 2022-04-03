رئيس "إيني" يلتقي الرئيس السيسي.. ماذا قالت الشركة الإيطالية؟

الأحد 03/أبريل/2022 - 12:34 ص

التقى كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية مؤخراً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث أنشطة الشركة في مصر والتعاون والملفات ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتناول اللقاء، الذي شهد أيضاً حضور وزير البترول طارق الملا، على وجه الخصوص إنتاج الغاز الطبيعي وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهي المجالات التي لعبت فيها مصر دورًا مركزيًا في البحر الأبيض المتوسط منذ اكتشاف إيني لظهر، وشارك الجانبان رؤية مصر بأن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز، والاستفادة من مصانع الغاز الطبيعي المسال القائمة.

وتنتج "إيني" حاليًا حوالي 80% من الغاز المخصص للسوق المحلية لتوليد الكهرباء، وتلتزم الشركة الإيطالية بدعم الإنتاج المحلي من خلال حملة تنقيب وتطوير طموحة، والتي ستسهم أيضًا في الصادرات من خلال مصنع إسالة دمياط، والتي أعيد تشغيلها بنجاح في عام 2021، مما يساعد على إعادة مصر لدورها كمصدر صافي للغاز الطبيعي المسال.

وأكد ديسكالزي، التزام الشركة بتسريع عملية خفض الانبعاثات الكربونية في أنشطتها، وتنمية المشروعات المحددة بالفعل في عام 2021، لاحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الهيدروجين.

وعلى وجه الخصوص في دمياط بعد مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو 2021، تكرس "إيني" نفسها لتطوير الهيدروجين منزوع الكربون المرتبط بمشروع احتجاز الكربون وتخزينه الذي يهدف إلى إنتاج الأمونيا الزرقاء.

ويمكن توسيع هذا المشروع بشكل أكبر لإزالة الكربون من المنطقة الصناعية بدمياط بما مجموعه 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون في المرحلة الأولى من الالتقاط.

علاوة على ذلك، بالإضافة إلى المشاريع القائمة بالفعل لاستبدال الغاز بالطاقة المتجددة، تمت مناقشة مشروع أكبر للطاقة الكهروضوئية للأغراض المدنية بعدة جيجاوات.

وأخيرًا ناقش الطرفان أنشطة الاستكشاف في البلاد، حيث حصلت "إيني" مؤخرًا على خمسة تراخيص جديدة تقع في أحواض غزيرة الإنتاج وعلى مقربة من مصانع إنتاجها، من أجل تعزيز فعال وسريع لأي اكتشافات، بالإضافة إلى محفظة الاستكشاف الحالية.