"رئيس الأقصر": تحويل 135 موظفا للتحقيق بقطاعات خدمية خلال مارس

السبت 02/أبريل/2022 - 09:37 م

أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم السبت، أنه تم تحويل 135 موظفا للتحقيق في قطاعات خدمية مختلفة بأنحاء المدينة لعدم الانضباط الإداري، وذلك خلال شهر مارس المنصرم.

وأوضح لطفي، أن إدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر، تحت إشراف عبد الحميد الكيلاني مدير الإدارة، قامت بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الانضباط الإداري بها لتشمل عدد ١١٦ متابعة حسب الخطة الموضوعة للتأكد من حسن سير العمل والتزام الموظفين بأعمالهم.

وأضاف، أنه أثناء مرور أعضاء التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر على المواقع والهيئات والإدارات التابعة لمدينة الأقصر، تم اكتشاف غياب ١٣٥ من العاملين والموظفين أثناء مواعيد العمل الرسمية، خلال شهر مارس ٢٠٢٢ الماضي بدون سند قانوني، وأسفرت المتابعات المستمرة أيضا عن تحرير ١٦ محضر مخالفة للشؤون القانونية، كما تم تحرير ١٠٠ محضر نظر وحفظ.

وشدد رئيس مدينة الأقصر، على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري في جميع الإدارات والهيئات بالمدينة، لتوفير أفضل خدمة للمواطنين المترددين على المصالح الحكومية، وإنهاء طلباتهم في أقل وقت ممكن، كما على تطبيق القانون بصرامة على الموظفين الذين يتغيبون دون إذن أو الذين يتركون العمل أثناء المواعيد الرسمية مما يعطل مصالح المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية والمتابعة الميدانية المستمرة، وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ظل الدعم الكبير الذي تقدمة الدولة للعاملين للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.