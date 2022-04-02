عبدالرحيم علي ينعى الكاتب الصحفي عاطف حزين

السبت 02/أبريل/2022 - 09:05 م

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الكاتبَ الصحفي عاطف حزين مدير تحرير الأهرام، الذي وافته المنِيَّة اليوم السبت.

وتقدَّم عبد الرحيم علي بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.