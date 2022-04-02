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الأحد 03 أبريل 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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الأخبار

عبدالرحيم علي ينعى الكاتب الصحفي عاطف حزين

عبدالرحيم على
عبدالرحيم على
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الكاتبَ الصحفي عاطف حزين مدير تحرير الأهرام، الذي وافته المنِيَّة اليوم السبت.
وتقدَّم عبد الرحيم علي بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

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الكاتب الصحفى عبد الرحيم علي نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي الكاتب الصحفى عبدالرحيم علي ينعي