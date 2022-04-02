مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حادث على دائري المرج

السبت 02/أبريل/2022 - 07:42 م

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه المرج.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري اتجاه المرج ووجود ضحايا مصابين.

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص واصابة 8 اخرين علي الاقل ، جرى نقلهم إلى مستشفى السلام العام ، لتلقى العلاج وجاري رفع آثار الحادث.

ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة.

