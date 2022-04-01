اقرأ غدا في "البوابة".. فى أول أيام رمضان.. موجة حارة تضرب البلاد

الجمعة 01/أبريل/2022 - 09:41 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 2 أبريل 2022، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

فى أول أيام رمضان.. موجة حارة تضرب البلاد وأتربة بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات

مد مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم فى رمضان

طوارئ بالكهرباء والمياه لتأمين احتياجات المواطنين فى الصيف

45 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من رمضان

قرينة الرئيس: يوم اليتيم يعكس كل معاني المحبة والرحمة

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى الجيش الثانى والمنطقة الغربية العسكرية

بتوجيهات رئاسية.. قافلة «عيون» لجيبوتي.. والكشف على 2000 طالب

زعيم إخوان تونس مطلوب أمام «مكافحة الإرهاب»

إثيوبيا تفشل فى عرقلة التحقيق الدولى بالأمم المتحدة حول حربها ضد تيجراي

المفوضية الأوروبية: أى محاولة صينية لمساعدة روسيا ستقوض سمعتها

المبتهل إيهاب يونس: الإنشاد قبس روحى يفيض على المستمعين

الصيام يؤجل اجتماع مجلس شورى النواب 1866

المؤلف والمخرج كلمة السر فى دراما رمضان 2022

الجنيه الفلسطيني.. يساوى الإسترلينى وصدر بثلاث لغات