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الجمعة 01 أبريل 2022
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داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

التموين: بدء موسم توريد الأقماح المحلية حتى نهاية أغسطس 2022

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية المشكلة بالوزارة والمديريات التموينية بدأت أعمالها اليوم الجمعة لمتابعة معدلات توريد القمح المحلى لموسم ٢٠٢٢ ، كما انتظمت كافة اللجان فى عملها بالمواقع منذ الصباح الباكر وبدأت بالفعل اللجان فى استلام كميات من القمح المحلي مما يعكس حرص ووعي المزارع المصري علي توريد الاقماح المحلية منذ بدء الموسم اليوم.

وقال إن الوزارة استعدت جيدًا لموسم التوريد هذا العام بتجهيز اكثر من 400 نقطة لاستقبال الاقماح المحلية الموردة وتتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، ويستمر موسم التوريد اعتبارًا من اليوم وحتي نهاية أغسطس ٢٠٢٢.

وأكد المصيلحى  أن مستحقات ‏الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة من التوريد، مضيفاً أنه وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين، لافتاً إلى  أن الوزارة تستهدف هذا العام استقبال ما يقرب من  ٦ مليون طن قمح ‏محلي، والطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال الكميات المطلوبة.

وصرح أحمد كمال  المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين بأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة والمديريات سوف ترفع تقرير يومى للوزارة لمتابعة عمليات توريد القمح المحلى.

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الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المديريات التموينية توريد القمح المحلي والهناجر والبناكر الشون المطورة