عمدة كييف: قتال عنيف يجرى فى شمال وشرق العاصمة الأوكرانية

الجمعة 01/أبريل/2022 - 03:00 م

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، إن معارك ضارية تجري في شمال وشرق المدينة المحاصرة منذ بدء العمليات الروسية في البلد الجار قبل نحو شهر ونصف الشهر.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن الوضع في العاصمة لا يزال خطيرا.

فى حين أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، أن المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا توجد اتفاقات نهائية حتى الآن.

وقال لافروف للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي بالهند بحسب وسائل إعلام روسية: "بالنسبة للمفاوضات الروسية الأوكرانية، لا توجد خطط تمت الموافقة عليها بشكل نهائي، ويجب أن تستمر المفاوضات".

وأضاف لافروف: " سمعتم كيف علق مفاوضونا على الجولة الأخيرة في إسطنبول، حيث وضع الجانب الأوكراني لأول مرة على الورق رؤيته للاتفاقيات، التي يجب التوصل إليها، وهذه الاتفاقيات يتعين بشكل عام أن تُصاغ أولا".