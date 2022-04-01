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الجمعة 01 أبريل 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم الجمعة

نشرة
نشرة
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تنشر البوابة نيوز أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم الجمعة؛ وإلى نص النشرة:- 

 

وزيرة التجارة: جناح مصر بإكسبو دبي تخطى عدد زواره 1.5 مليون زائر

https://www.albawabhnews.com/4554221

مسئولون ورجال أعمال : الاستثمارات الخليجية الجديدة بمصر تؤكد الثقة في المناخ الاقتصادي

https://www.albawabhnews.com/4554271

وزير البترول: منظومة رقمية متطورة لمتابعة محطات غازتك لتموين السيارات بالغاز

https://www.albawabhnews.com/4554262

 

وزيرة التخطيط تعلن انتهاء إنشاء مركز “خدمات مصر” بأسوان

https://www.albawabhnews.com/4554223

المشاط تشهد منح السوبرانو المصرية فرح الديباني وسام الآداب والفنون "فارس"

https://www.albawabhnews.com/4554222

 

 

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