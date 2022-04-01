نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم الجمعة

تنشر البوابة نيوز أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم الجمعة؛ وإلى نص النشرة:-
وزيرة التجارة: جناح مصر بإكسبو دبي تخطى عدد زواره 1.5 مليون زائر
https://www.albawabhnews.com/4554221
مسئولون ورجال أعمال : الاستثمارات الخليجية الجديدة بمصر تؤكد الثقة في المناخ الاقتصادي
https://www.albawabhnews.com/4554271
وزير البترول: منظومة رقمية متطورة لمتابعة محطات غازتك لتموين السيارات بالغاز
https://www.albawabhnews.com/4554262
وزيرة التخطيط تعلن انتهاء إنشاء مركز “خدمات مصر” بأسوان
https://www.albawabhnews.com/4554223
المشاط تشهد منح السوبرانو المصرية فرح الديباني وسام الآداب والفنون "فارس"
https://www.albawabhnews.com/4554222