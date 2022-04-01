أسعار العملات اليوم الجمعة 1 أبريل 2022

الجمعة 01/أبريل/2022 - 09:04 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم الجمعة ، وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، انخفض سعر الدولار ليسجل 18.21 جنيهًا للشراء، و18.31 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر اليورو ليسجل 20.16 جنيهًا للشراء، 20.27 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 23.87 جنيهًا للشراء، 24.01 جنيهًا للبيع.

كما استقر سعر اليوان الصيني ليسجل 2.87 جنيهًا للشراء، و2.88 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الفرنك السويسري ليسجل 19.69 جنيهًا للشراء، 19.80 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر 100 ين الياباني ليسجل 14.97 جنيهًا للشراء، 15.05 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.85 جنيهًا للشراء، و4.88 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الدينار الكويتي ليسجل 59.86 جنيهًا للشراء، 60.34 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.95 جنيهًا للشراء، 4.98 جنيهًا للبيع.