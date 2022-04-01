تراجع أسعار الدولار فى بداية تعاملات اليوم الجمعة 1 أبريل 2022

الجمعة 01/أبريل/2022 - 09:06 ص

تراجع سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الجمعة وسجل أعلى سعر له في بنك: (أبو ظبي الإسلامي) عند مستوى 18.30 جنيهًا للشراء، 18.38 جنيهًا للبيع.

كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في البنوك التالية:

(العربي الإفريقي) عند مستوى 18.22 جنيهًا للشراء، 18.32 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزى المصري

18.21 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

18.25 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 18.25 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.22 جنيه للشراء، 18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدوليcib"" 18.23 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.30 جنيه للشراء، 18.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 18.22 جنيه للشراء، 18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 18.23 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 18.29 جنيه للشراء. 18.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 18.24 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع.