ads
الجمعة 01 أبريل 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

اقتصاد

تراجع أسعار الدولار فى بداية تعاملات اليوم الجمعة 1 أبريل 2022

دولارات
دولارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تراجع سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الجمعة وسجل أعلى سعر له في بنك: (أبو ظبي الإسلامي) عند مستوى 18.30 جنيهًا للشراء، 18.38 جنيهًا للبيع.
كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في البنوك التالية:

(العربي الإفريقي) عند مستوى 18.22 جنيهًا للشراء، 18.32 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزى المصري
18.21 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
18.25 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 18.25 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.22 جنيه للشراء، 18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدوليcib"" 18.23 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
18.30 جنيه للشراء، 18.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 18.22 جنيه للشراء، 18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 18.23 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 18.29 جنيه للشراء. 18.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 18.24 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع.

ads
دولار البنك المركزى المصرى البنك الاهلى المصرى الاهلي المصري سعر صرف الدولار