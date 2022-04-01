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الجمعة 01 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 أبريل 2022

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد ارتفاعها أمس 6 جنيهات للجرام فى ختام التعاملات  وسجل عيار جرام 21 نحو 976 جنيهًا، وهو الأكثر مبيعًا في مصر.

وتشهد الأسعار ، قفزات كبيرة في السوق المحلي خلال الأسابيع الماضية؛ تأثرا بسعر المعدن عالميا، والذي صعد؛ بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة لارتفاعه نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.

عيار 24 سجل  1,115 الف جنيه
عيار22وصل الى 1,022  الف جنيه
كما سجل عيار  21 نحو 976 جنيه
عيار 18 قيمة 837 جنيه
وجاء سعر عيار 14 نحو 651 جنيه
عيار 12 سجل  558 جنيه
الاونصة 34,477 إلى 34,690  الف جنيه
الجنيه الذهب 7,760 إلى 7,808 الف جنيه
الكيلو 1,108,571 إلى 1,115,429 جنيه

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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