كندا تطالب بطرد روسيا من مجموعة العشرين

الجمعة 01/أبريل/2022 - 02:25 ص

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الخميس إن روسيا لا يمكن أن تكون شريكًا بناء في مجموعة العشرين، وهي مجموعة تتألف من معظم الاقتصادات الكبرى في العالم، بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفي حديثه إلى الصحفيين في أوتاوا، قال ترودو إن قادة مجموعة العشرين يجرون محادثات بخصوص مشاركة روسيا لأن حرب أوكرانيا "أثرت بشدة على النمو الاقتصادي للجميع في أنحاء العالم، ولا يمكن أن تكون (روسيا) شريكًا بناء".

ومن المرجح تقابل أي محاولة تقوم بها الولايات المتحدة وكندا وحلفاء غربيون آخرون لاستبعاد روسيا من المجموعة بالرفض من جانب أعضاء آخرين في المجموعة التي تضم الصين والهند والسعودية وغيرها.