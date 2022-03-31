بالفيديو.. مروان شاهين يكشف تفاصيل اعتذار ويل سميث لنجم الكوميديا كريس روك

الخميس 31/مارس/2022 - 08:05 م

قال مروان شاهين، الكاتب الصحفي والناقد الفني بجريدة البوابة، إن نجم هوليوود ويل سميث قدم اعتذاره عن الحادثة الغريبة التي شهدها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، بعدما صفع الأميركي الكوميدي مقدم الحفل النجم كريس روك، إثر إلقاء الأخير نكتة عن زوجة سميث، فقام سميث بصفع كريس روك بالقلم على وجهه وسط ذهول الحاضرين في الحفل.

وأضاف "شاهين"، خلال لقائه ببرنامج "نهارك سعيد"، المذاع على قناة "النيل"، أن النجم ويل سميث قال إن العنف بجميع أشكاله مدمر وكان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار غير مقبول ولا يغتفر إلقاء النكات على حسابي، هي جزء من العمل بالنسبة لكريس، لكن النكات حول حالة جادا الطبية كانت أكثر من أن أتحملها، لذا جاء رد فعلي عاطفيا، مما جعل النجم كريس روك يرفض تقديم بلاغ ضد ويل سميث.

وتابع: “النجم ويل سميث أكد أنه يود أن أعتذر لك علنا يا كريس لقد أخطأت وأشعر بالحرج، وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه ولا مكان للعنف في عالم الحب، كما أود أيضا أن أعتذر للأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها ومنتجي العرض، وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم”.