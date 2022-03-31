بالفيديو.. مروان شاهين يكشف كواليس حفل الأوسكار ال 94

الخميس 31/مارس/2022 - 10:25 م

قال مروان شاهين، الكاتب الصحفي والناقد الفني بجريدة وموقع البوابة نيوز، إن حفل توزيع جوائز أهم الأفلام الفائزة بالأوسكار 2022 الذي أقيم على مسرح دولبي في لوس أنجلوس كاليفورنيا، يشهد أنها كانت متنوعة من حيث التنظيم الجيد إلى جانب النجوم التي قدمت الحفل، كانوا على درجة عالية من الشهرة بالإضافة إلى الندوات التي أقيمت كانت بشك رائع.

وأضاف "شاهين"، خلال لقائه ببرنامج "نهارك سعيد"، المذاع على قناة "النيل"، أن النجم كريس روك الذي شارك في تقديم الأمسية أطلق دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجة ويل سميث، جادا بينكت سميث، المصابة بمرض "الثعلبة" يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة والتى أعلنت ذلك على مواقع السوشيال ميديا.

وتابع: "شبّه روك شعر جادا بينكت سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane للمخرج ريدلي سكوت عام 1997 ولوحظ أن ما قاله روك أثار انزعاج وغضب جادا بينكيت سميث التي سبق أن تحدثت علناً عن تساقط الشعر الذي تعاني، وما كان من ويل سميث الذي ضحك في البداية للدعابة إلا أنه صعد إلى خشبة المسرح وصفع كريس روك، وسُمع صوت الصفعة في الميكروفونات وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة أو المشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

وقال: إن أشهر نجوم الأوسكار فى دورته ال 94 كانوا ويل سميث جائزة أفضل دور فى فيلم الملك ريتشارد و صامويل جاكسون أوسكارعن مجمل أعماله الفنية، وجين كامبيون أوسكار أفضل إخراج؛ وتعتبر جين ثالت امرأة تحصل على الأوسكار من فئة الإخراج، وتم ترشيحها للأوسكار مرتين من قبل .