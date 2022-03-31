"التجارى وفا بنك" تحقق 907 مليون جنيه أرباح قبل الضرائب خلال 2021

الخميس 31/مارس/2022 - 05:46 م

سجلت أرباح مجموعة التجاري وفا بنك إيجيبت قبل الضرائب 907 ملايين جنيه خلال 2021، مقابل 610 مليون جنيه خلال 2020 بزيادة قدرها 49%.

وقالت المجموعة في بيان، أن هذا الأداء الاستثنائي مدعوماً بأساسيات المركز المالي للبنك والملاءة المالية المرنة، جنبًا إلى جنب مع التقدم المستمر خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي الأصول 46.5 مليار جنيه عن 2021 مقارنة بـ 40.7 مليار جنيه في ديسمبر 2020 بزيادة قدرها 5.8 مليار جنيه مصري أو ما يعادل 14.4%.

كما حافظ نمو الميزانية على زخمه حيث نمت الودائع بنسبة 22% على مدار العام، حيث بلغت الودائع في العام الماضي 37.7 مليار جنيه مقارنة بـ 30.9 مليار جنية خلال العام السابق له لتسجل بذلك زيادة قدرها 7 مليار جنيه.

وسجل إجمالي القروض مبلغ وقدره 23.9 مليار جنيه مقارنة بـ 23 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو 4% مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى تعزيز صافي الدخل، مدعومًا بزيادة الرسوم والعمولات، ذلك النمو في القروض وقع دون فرض ضغوط على متطلبات مخاطر الائتمان للبنك، وذلك بفضل الإدارة الحكيمة للمخاطر والتغطية الصحيحة من البنك خلال عام 2021 وما قبلها.

وحقق التجاري وفا بنك ايجيبت صافي ربح بعد الضرائب 544 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقابل 339 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو قدرها 60.5%، حيث بلغ صافي الدخل من العائد 1.9 مليار جنيه في ديسمبر 2021 مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه في العام السابق وذلك بنسبة زيادة قدرها 8.1%.

كما بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 350 مليون جنيه في ديسمبر 2021 مقابل 283 مليون جنيه خلال العام المنصرم بنسبة زيادة 23.5 %، سجل عبء الاضمحلال مبلغ وقدره 270 مليون جنيه مقابل 232 في عام 2020 بنسبة زيادة 16.4%.

