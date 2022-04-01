بالصور.. محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء كوبري الجنابية بتكلفة 9 ملايين جنيه

الجمعة 01/أبريل/2022 - 12:16 ص

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولته الميدانية داخل مركز ومدينة إدفو حيث قام بتفقد مشروع إنشاء كوبرى الجنابية، مع تغطية 100 متر كمرحلة أولى من ترعة إدفو الرئيسية ضمن 3 كم مخطط تغطيتهم حيث سيتم استغلال أعمال التغطية الناتجة من المرحلة الأولى في تحقيق التوسعات لموقف السيرفيس لخدمة أهالى السلايمة وقرى شمال إدفو وذلك بتكلفة 9 ملايين جنيه، وبطول 100 متر حيث تتضمن الأعمال قطاعات خرسانية تضم أسفلها عدد 2 نفق مائى قطر كل منها 2.5 متر .

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف عطية بأن تنفيذ هذا المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة الطموحة لاستثمار المساحات الناتجة عن أعمال التغطية فى إقامة مشروعات خاصة بمواقف السيرفيس والأسواق، لافتاً إلى أنه مخطط إنشاء وتطوير عدد من مجمعات مواقف السيرفيس والأسواق الحضارية ووحدات الإطفاء للحماية المدنية بتكلفة إجمالية 126 مليون جنيه بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وأسوان تشمل 12 مجمع مواقف للسيرفيس من أجل القضاء على المواقف العشوائية، بالإضافة إلى أن هذه الخطة الطموحة تتضمن أيضاً إنشاء وتطوير 15 مجمعا للأسواق الحضارية لتفريغ المدن من الإشغالات والباعة الجائلين.

وأشار أشرف عطية إلى أن الخطة تتضمن أيضاً إنشاء وتطوير 12 وحدة إطفاء لسرعة التعامل مع الحرائق والحوادث الطارئة، علاوة على أنه مخطط إنشاء أكبر مجمع لمواقف السيرفيس الخارجية والداخلية على مستوى المحافظة وذلك على مساحة 10 آلاف م2 بقرية الغنيمية بمدخل مدينة إدفو وبتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه.

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