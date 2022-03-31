محافظ الجيزة: “الزواج مسئولية مش غسالة وأجهزة كهربائية”

الخميس 31/مارس/2022 - 01:47 م

بدأت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، حفل توزيع الأجهزة الكهربائية على الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، فى اطار فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومى بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وممثلين من مجموعة العربى وممثلين من وزارة التضامن.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رسالة للأسر المصرية، بعدم المغالاة في تكاليف الزواج، ومراعاة ظروف الشباب، مشيرا إلى إطلاق مبادرة لعدم المغالاة في تجهيزات الزواج تحت شعار “الزواج مش غسالة وأجهزة كهربائية..الزواج مسئولية”.

جاء ذلك خلال احتفال، محافظة الجيزة بعيدها القومي، حيث تم توزيع الأجهزة الكهربائية على ١٤ فتاة مقبلة على الزواج.