ads
الخميس 31 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

الأخبار

بقيمة 120 جنيها كحد أدنى.. 10.7 مليون مواطن يصرفون معاشات أبريل بزيادة 13% غدا

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد نحو 10 ملايين و700 ألف صاحب ومستحق للمعاش، لصرف معاشات أبريل 2022، من البنوك ومنافذ شركة فوري ومن المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بالزيادة الجديدة بنسبة 13%، حيث جرى تبكير صرف الزيادة لتصبح في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو 2022، وبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة 11.4 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تقرير لها، أنّ الحد الأدنى للزيادة يبلغ 120 جنيها، والحد الأقصى لـ زيادة المعاشات في عام 2022 يبلغ 1222 جنيها، مشيرة إلى أنّ التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه، كما تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 قيمة 321.5 مليار جنيه.

ads