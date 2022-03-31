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الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

موريتانيا تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة أن المصالح الصحية لم تسجل أي حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولا أية حالة وفاة.
وأكدت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 7 حالات، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58668، ووصل عدد حالات الشفاء حتى اليوم 57679، و 982 حالة وفاة.

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