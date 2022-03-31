موريتانيا تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 31/مارس/2022 - 02:30 ص

أعلنت وزارة الصحة أن المصالح الصحية لم تسجل أي حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولا أية حالة وفاة.

وأكدت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 7 حالات، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58668، ووصل عدد حالات الشفاء حتى اليوم 57679، و 982 حالة وفاة.