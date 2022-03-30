CIB يسعى لخفض البصمة الكربونية من خلال إعادة تدوير البطاقات التالفة

الأربعاء 30/مارس/2022 - 04:41 م

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – عن خطواته الجديدة نحو تنفيذ خطة العمل الخاصة بخفض الكربون للحد من آثاره البيئية ودعم التحول الأخضر، حيث قام البنك بالتعاون مع "بيكيا"- وهي شركة مصرية ناشئة متخصصة في إدارة المخلفات - لتجميع وإعادة تدوير البطاقات البنكية التالفة. ويأتي هذا التعاون تاكيدًا على رؤية CIB الاستراتيجية فيما يخص خدمة رواد الأعمال عن طريق برنامجه المخصص للتعاون مع الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إنه يعكس التزام CIB الراسخ نحو خفض الكربون عبر تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاك المواد الخام ومخلفات المنتجات.

وتندرج تلك المبادرة تحت جهود البنك المتعلقة بالتمويل المستدام لتحقيق الهدف الوطني المتمثل في التحول نحو الأخضر في مصر، بالإضافة إلى إنها تتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ، ورؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما أنها تسعى إلى دمج ابتكارات الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية في النظام البيئي برعاية CIB. هذه المبادرة بمثابة استكمالًا لجهود البنك للتخلص الآمن من البطاقات التالفة التي كان يتم التخلص منها سابقًا في مواقع دفن النفايات، حيث سيتم حاليًا نقل البطاقات من البنك إلى منافذ إعادة تدوير النفايات التابعة لـ "بيكيا".

وفي هذا السياق، أعربت د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB، عن اعتزازها بأن CIB هو أول بنك في مصر يقوم بتبني حل مستدام للتخلص من البطاقات التالفة عبر إعادة تدويرها، وأضافت أن تلك الخطوة تعد استكمالًا لمبادرات ومشروعات البنك المعنية بحماية البيئة من التلوث، حيث ستساهم في تحقيق الأهداف المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون لتصل إلى الصفر بحلول عام 2050، مما يجعلها خطوة فعالة للحد من الآثار السلبية لعملياته على البيئة والحفاظ عليها.

ونظرً لمكانته الرائدة في مجال التنمية المستدامة، قام CIB مؤخرًا بإصدار أول تقرير للبصمة البيئية على مستوى مصر وأفريقيا، والذي يعتبر أكثر شمولًا من تقرير البصمة الكربونية، حيث يهدف البنك بتلك المبادرة إلى تشجيع الشركات الناشئة والمؤسسات المالية والأفراد على دمج جهود الاستدامة في عملياتهم وممارساتهم اليومية.

وفي سياق متصل، أضافت سالي أسعد، رئيس إدارة التعاون مع الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية ، أن CIB يستكمل دوره الرائد في التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية من خلال برنامج "التعاون مع الشركات الناشئة" المخصص للشراكة مع أكثر رواد الأعمال تأثيرًا وتحريكًا للسوق.

من جانبه، أضاف علاء عفيفى – مؤسس شركة بيكيا "نحن نثمن دور CIB فى تعاونه مع شركتنا ودوره الفعال في قيادة التحول الأخضر ونتطلع إلى مزيد من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة "

من خلال هذه المبادرة، يهدف CIB إلى تشجيع الشركات الناشئة والمؤسسات المالية والأفراد على دمج جهود الاستدامة في عملياتهم وحياتهم اليومية.