أبوظبي التجاري يحصد 4 جوائز عالمية تتويجا لأدائه القوي خلال 2021

الأربعاء 30/مارس/2022 - 03:19 م

أعلنت مؤسسة "وورلد بزنس أوتلوك" عن حصول بنك أبوظبي التجاري مصر على أربعة جوائز مرموقة "أفضل بنك جديد" و"البنك الأسرع نمواً " وكذلك "البنك الأسرع نمواً في كل من قطاعي التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات".

يأتي هذا التتويج بعد عام حافل بالإنجازات، الذي يعكس مدى نجاح استراتيجية البنك وكفاءته في تحقيق نمو هائل في زمن قياسي حيث واصل البنك تحقيق أداء مالي قوي مما دفع البنك للوصول الى قوائم الأسرع نمواً في مصر على مدار عام 2021 .

واستطاع أبوظبي التجاري تحقيق زيادة هائلة في نتائج الاعمال حيث سجل البنك صافي ارباح 710 مليون جنيه في نهاية العام بنسبة نمو بلغت 45% مقارنة بنهاية 2020.

كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 15.1%. وسجل إجمالي الأصول ارتفاعًا قدره 41% ليصل إلى 48.4 مليار جنيه بنهاية 2021 بالمقارنة بنفس الفترة، كما نما رصيد القروض والتسهيلات بنسبة 28% وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 41%.

ونجح بنك أبوظبي التجاري في اجتذاب عملاء جدد وحقق زيادة قاعدة العملاء بنسبة 15% خلال عام 2021 على مستوى كافة قطاعات الاعمال التي شهدت نمواً هائلاً ومتوازن في آن واحد.

وتأتي جائزة الاسرع نمواً في قطاع التجزئة مصرفياً مدفوعة بجهود البنك للتوسع في مجال التجزئة المصرفية عبر تحقيق الريادة في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية والتي تتميز المجموعة الاماراتية بها على المستوى الإقليمي، وبلغت محفظة التجزئة المصرفية للأفراد نحو 7.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 6.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020 .

وحقق بنك أبوظبى التجارى – مصر زيادة كبيرة فى محفظة قروض الشركات مدفوعة بزيادة النشاط التمويلى حيث بلغت نسبة زيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50% ومحفظة قروض الشركات الكبيرة بنسبة 30% فى نهاية ديسمبر 2021 وبالمقارنة بنهاية ديسمبر2020 وذلك إيماناً بدور البنك فى دعم الشركات والاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تمثل أحد الحلقات الهامة لدفع عجلة النمو والتى تحظى ايضاً بإهتمام البنك المركزي المصري، مما ساعد أبوظبي التجاري – مصر على الحصول على جائزة الاسرع نمواً في قطاع الشركات.

السويركي: التركيز على رضاء العملاء والاهتمام بدعم المشروعات هما المحرك الاساسي للتطوير

وفي هذا الاطار، علق إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلاً: "بداية أتوجه بالشكر لفريق عمل بنك أبوظبي التجاري مصر الذي لعب دوراً بارزاً في الوصول إلى هذا الإنجاز المشرف، وإلى مجموعة البنك بالإمارات التي أظهرت دعماً كبيراً لنمو البنك في مصر من خلال تنفيذ استرايتجيتنا الطموحة لنصل على رأس قائمة البنوك المتميزة والاسرع نمواً بالسوق المصري.

واضاف السويركي:" التركيز على رضاء العملاء والاهتمام بدعم المشروعات هما المحرك الاساسي للتطوير والحصول على جوائز الافضل والاسرع نموا في قطاعي الشركات والتجزئة المصرفية. تعتمد استراتجيتنا على خطة متكاملة على عدة محاورلإحداث نقلة نوعية وأثر حقيقي سواء على مستوى العملاء والموظفين والمساهمين والمجتمع من خلال الاسراع في التحول الرقمي الذي يعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتحسين مستويات الكفاءة. ونحن نتطلع للمزيد من النمو والتطوير على صعيد كافة الخدمات التى يقدمها البنك لعملائه ونلتزم بتحقيق قيمة مستدامة وخدمة المجتمع بالاتساق مع رؤية مصر وتوجهات البنك المركزي".

وجدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري قد حقق نمواً متوازناً على مستوى كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق إستدامة الأعمال ورضا العملاء في آن واحد. وحرصاُ على مواصلة خطة البنك التوسعية، بلغ معدل كفاية رأس المال 21.8% بما يفوق الحد الرقابي المقررة، وذلك تزامننا مع انتهاء البنك رسمياُ من كافة اجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه ليأتي بذلك في مقدمة البنوك المتوافقة مع زيادة رأس المال المقررة.