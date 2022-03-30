غدًا.. إطلاق أول ورشة عمل للأطفال عن عالم الموضة

الأربعاء 30/مارس/2022 - 12:33 م

تبدأ مصممة الأزياء هديل علي إطلاق ورش عمل تهدف إلى تدريب النشئ على فن تصميم الأزياء العصرية، كأول ورشة للأطفال عن عالم الموضة والجمال يوم الخميس المقبل.

وتستهدف هديل علي الجيل الأصغر من 6 إلى 16 عاماً من خلال Bloom Fashion institute، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الابتكار وتنمية المهارات وإعداد كوادر من مصممي الأزياء برؤى مختلفة تتماشى مع أحدث الصيحات العالمية.

وقالت مصممة الأزياء: التركيز الفترة الحالية على النشىء الأصغر لأنه الأقدر على الاستيعاب والخروج بأفكار خلاقة بالرسم والألوان، ودورنا تطوير هذه الأفكار والخروج منها بصور حية واقعية لتصميمات متنوعة.

وأكدت علي، أن ورش العمل ستكون على يد خبراء من مصممي الأزياء ومتخصصين في عالم الموضة لتطوير معرفة الجيل الحالي ومهاراتهم في مجال التصميم والفاشون، مشيرة إلى أنها تتمنى عودة الريادة المصرية في هذا المجال والمنافسة بقوة مع الخارج.

ويذكر أن هديل على من أشهر وأهم مصممي الأزياء في العالم العربي والشرق الأوسط، فلديها خبرة طويلة في هذا المجال، وقامت بتصميم العديد من الأزياء لقائمة طويلة من المشاهير والشخصيات العامة حول العالم.