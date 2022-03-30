بنكا الأهلي ومصر: حصيلة بيع شهادات الـ 18% تتخطى حاجز 300 مليار جنيه

الأربعاء 30/مارس/2022 - 11:34 ص

أعلن بنكا الأهلي المصري وبنك مصر، عن ارتفاع حصيلة شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع 18%، لتصل الى 303 مليارات جنيه حتى الآن.

من جانبه، قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة مصرفه من بيع الشهادات 18% بلغت 102 مليار جنيه خلال 9 أيام من طرحها من جديد، حيث أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب".

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات ذات عائد 18% بلغت 200 مليار جنيه، خلال 9 أيام من بداية طرحها، وذلك عقب قرار البنك المركزى المصري رفع سعر الفائدة 1%.

وأكد "أبوالفتوح"، أن البنك مستمر في إصدار الشهادة، منوهًا إلى أن حصيلة شركة الأهلي للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 50%.

وأشار إلى أن البنك طرح شهادة تحت مسمي "الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري"، والبالغ 18% سنويا بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.