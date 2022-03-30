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الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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ثقافة

غدا.. افتتاح معرض كاريكاتير بمركز محمود مختار الثقافي

كاريكاتير
كاريكاتير
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يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض كاريكاتير تحت عنوان "ألوان مرحة"، للفنانين فوزى مرسى، خالد المرصفى، أمانى هاشم، ومروة إبراهيم، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 31 مارس الجاري، بقاعة (إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

يضم المعرض 80 عمل كاريكاتير موجها للأطفال، حول مجموعة من الحيوانات تجمعهم مواقف طريفة، وذلك من خلال ريشات مبدعة تصنع حوارا مع روح وعقل الطفل وتنقل اليه رسائل غير مباشرة .. تجعله يشعر بالسعادة والرضا وهو يتلقاها ..حيث تؤثر فى وجدانه وتلهمه وتقدم له لوحات بصريه تجعله يحب الفن.  

بجانب بعض الأحداث والموضوعات التى تقدم له بطريقه محببة الى قلبه وايضا بعض الشخصيات العامه التى يحب أن يراها ويتعرف عليها مثل محمد صلاح .....والمعرض جرعة فن ووعى وثقافة. 
يستمر معرض "ألوان مرحة" حتى 9 إبريل 2022.

ألوان مرحة

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إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قطاع الفنون التشكيلية الدكتور خالد سرور قاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي إيزيس بمركز محمود مختار