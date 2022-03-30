"التجربة الفيدرالية في بلاد الحبشة".. كتاب جديد صادر عن هيئة الكتاب

الأربعاء 30/مارس/2022 - 08:49 ص

صدر كتاب جديد بعنوان "التجربة الفيدرالية في بلاد الحبشة ، للباحث المتخصص في مجال الشئون الأفريقية محمد سليمان فايد، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وذلك ضمن سلسلة أفريقيات التي تصدرها الهيئة، وتتناول الشأن الأفريقي، برئاسة تحرير الدكتورة أماني الطويل، ومدير التحرير دكتوره سحر محمد غراب، حيث يتناول الكتاب واحده من اهم التجارب الفيدرالية في القارة الأفريقية وهى التجربة الفيدرالية الإثنية في إثيوبيا منذ 1995.

يتناول الكتاب، نشأت الفيدرالية في إثيوبيا عقب تولي ملس زيناوي السلطة في البلاد، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول ما إذا كان الشكل الفيدرالي الإثني في الدول متعددة الإثنيات يمكن أن يكون إحدى عوامل النجاح في إدارة التعددية الإثنية في تلك الدول أم لا؟

وتعد التجربة الإثيوبية من بين أبرز التجارب الفيدرالية في القارة الأفريقية، حيث تم بموجبها تقسيم الولايات والمقاطعات الإثيوبية وفقا للتوزيع الجغرافي للجماعات الإثنية الموجودة بها، وعلى الرغم من التاريخ الطويل للتجربة الفيدرالية في إثيوبيا إلا أن غالبية علماء السياسة وجدوا أن الفيدرالية في إثيوبيا هي فيدرالية صورية لا وجود لها على ارض الواقع.

الكتاب يلقى الضوء على تاريخ الدولة الإثيوبية من النشاءة وصولا لتطبيق التجربة الفيدرالية وما وصلت الية، وتاتى أهمية الكتاب كون إثيوبيا واحدة من الدول المحورية فى منطقة القرن الأفريقي كما أن لها أهمية استراتيجية بالنسبة للأمن الوطنى المصري لا سيما أنها إحدى أهم دول حوض النيل.

جدير بالذكر أن محتوى الكتاب هو بالاصل موضوع رسالة الماجستير للكاتب حصل عليها بتقدير امتياز من كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة حيث يتناول بشكل أكاديمى موثق،نشأة وتطور المسألة القومية في إثيوبيا، وجهود معالجة المسألة القومية، واقع التعددية الإثنية في إثيوبيا .