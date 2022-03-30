بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الأربعاء 30/مارس/2022 - 04:51 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.11%، ليصل عند 7099.28 نقطة.

فقد بلغ مجموعة الأموال المتداولة 3.335 ملايين دينار تونسي وسط ارتفاع أسهم 18 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 22 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركات على ثبات.