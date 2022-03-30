أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.11%، ليصل عند 7099.28 نقطة.
فقد بلغ مجموعة الأموال المتداولة 3.335 ملايين دينار تونسي وسط ارتفاع أسهم 18 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 22 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركات على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على ارتفاع
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.11%، ليصل عند 7099.28 نقطة.
أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.11%، ليصل عند 7099.28 نقطة.