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الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.11%، ليصل عند 7099.28 نقطة.
فقد بلغ مجموعة الأموال المتداولة 3.335 ملايين دينار تونسي وسط ارتفاع أسهم 18 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 22 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركات على ثبات.

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بورصة تونس ارتفاع