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الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

مؤشرا البحرين يغلقان على ارتفاع

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2,078.53 kr'm بارتفاع قدره 3.13 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 752.23 نقطة بارتفاع قدره 14.64 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاثة ملايين و699 ألفا و260 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 728 ألفا و763 دينارا بحرينيا نُفذت من خلال 89 صفقة.

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بورصة البحرين ارتفاع