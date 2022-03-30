مؤشرا البحرين يغلقان على ارتفاع

الأربعاء 30/مارس/2022 - 03:16 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2,078.53 kr'm بارتفاع قدره 3.13 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 752.23 نقطة بارتفاع قدره 14.64 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاثة ملايين و699 ألفا و260 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 728 ألفا و763 دينارا بحرينيا نُفذت من خلال 89 صفقة.