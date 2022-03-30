جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة تكرمان هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام

الأربعاء 30/مارس/2022 - 12:19 ص

كرمت جامعة القاهرة، أمس الثلاثاء، بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وهيئة قضايا الدولة بقيادة المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ومجموعة من الرموز النسائية فى المجالات المختلفة ونخبة من الوزيرات والسفراء من السيدات.

جاء ذلك فى احتفالية تكريم المرأة المصرية التى نظمتها جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة فى إطار الاحتفال بأعياد المرأة.

