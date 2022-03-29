وزيرة الخارجية الألمانية تفتتح حوار برلين الثامن نحو الطاقة والمناخ

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 10:25 م

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن أزمة المناخ هي التحدي الرئيسي للقرن الحادي والعشرين، حيث يعيش أكثر من 3 مليارات شخص بالفعل في مناطق مهددة بشكل كبير بتغير المناخ، في الوقت نفسه تؤدي أزمة المناخ إلى تفاقم النزاعات القائمة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة الخارجية الألمانية، حوار برلين نحو الطاقة والمناخ الدولي، في دورته الثامنة، اليوم الثلاثاء، بمقر الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين، تحت عنوان "من الطموح إلى العمل".

وقالت الوزيرة إن "حماية المناخ وتحول الطاقة لا يتعلقان فقط بمستقبل كوكبنا، ومستقبل عائلاتنا وأطفالنا، ولكن يتعلق الأمر بمصالح أمنية وجغرافيا سياسية محددة في القرن الحادي والعشرين".

وأشارت إلى التزم المجتمع الدولي بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال تدابير حماية المناخ، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف من الضروري التحول السريع لتوليد الطاقة إلى بدائل خالية من الانبعاثات وزيادة كفاءة الطاقة، لهذا السبب تلتزم ألمانيا بالتحول العالمي في مجال الطاقة؛ تحقيقا لهذه الغاية، كما تدعم الحكومة الاتحادية أيضا البلدان الأخرى في تعزيز انتقال الطاقة الخاصة بهم.

يشارك في الحوار وزراء الخارجية والطاقة من أكثر من 50 دولة، حيث سيتبادلون وجهات النظر حول التحول العالمي للطاقة مع خبراء من قطاع الأعمال والبحوث والمجتمع المدني وكبار ممثلي المنظمات الدولية.