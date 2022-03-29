اللوريس البطيء.. وجه بريء لكنه أكثر الحيوانات سُمِّية في العالم

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 09:13 م

هناك عدد لا يعد من الحيوانات في العالم يتميز كل حيوان بصفات تختلف عن الأخر، فهناك حيوانات تعرف بأنها شرسة وحيوانات أخرى وديعة وقريبة للبشر، ومنها من يأكل اللحوم وأخرى تأكل النباتات والأعشاب، لكن هذا النوع من الحيوانات يختلف عن أي حيوان اخر في العالم فهذا الحيوان يسمى حيوان "اللوريس البطيء".

يقول عنه العلماء: “لا تصدق قلبك دائماً فقد يلقي بك إلى التهلكة”، فبمجرد رؤيتك لهذا الكائن اللطيف سوف تقع في حبه من أول نظرة لكن لا تنخدع بالمظاهر فأنت أمام أحد أكثر الحيوانات سمية في العالم علي الإطلاق، فهذا الحيوان موطنه الأساسي جنوب وجنوب شرق آسيا، ويعد سم “اللوريس البطيء" من أخطر السموم في العالم وطريقة عمله فى غاية الغرابة.

حيث يقوم اللوريس البطيء بلعق غدد معينة موجودة تحت الإبطين ثم يقوم بمزج السم بلعابه وهذا الأمر يعمل علي زيادة تأثير السم لدرجة كبيرة ثم يقوم بتوزيع السم على جسمه ومن ثم يقوم بمهاجمة الضحية بمخالبه وأسنانه الحادة مما يؤدي إلي تعفن لحم الضحية ووفاته خلال ساعات قليلة،

واللوريس البطيء من الحيوانات المهددة بالإنقراض نتيجة الصيد الجائر وعمليات التجارة غير المشروعة.