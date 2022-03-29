حقوق إنسان النواب تناقش سبل التواصل مع برلمان الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 06:56 م

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، سبل التواصل مع برلمان الاتحاد الأوروبي، وبصفة خاصة اللجان المعنية بملف حقوق الإنسان في كل من لجان المشرق المعنية بشئون الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، والمسئول عن ملف مصر ببرلمان الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والذي أكد أن الاتحاد الأوروبي شريك قوي لمصر في كافة المجالات. وأشار مساعد وزير الخارجية، إلى أن ما يقرب من ٧٢% من السياحة الوافدة إلى مصر من دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن أن هناك 6 من أهم المستثمرين في مصر من الاتحاد الأوروبي أيضا.

وأشار إلى أن الشراكات قوية للغاية بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة القطاعات قوية للغاية، موضحا أن الوضع الإقليمي شاهد على أن مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه في المنطقة. وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن تعاون الشركاء الأوروبيين مع مصر يكون هناك حرص فيما يتعلق بالخصوصية للدولة المصرية. ولفت مساعد وزير الخارجية، إلى أن هناك ٤ وفود زارات مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية ووقعوا عقود استثمارية، لاسيما وأن مصر تمثل أحد الفرص الواعدة للاستثمار بسبب سرعة تحرك الدولة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بشأن إنشاء أول مشروع هيدروجين أخضر في العالم وسيبدأ العمل قريبا.

وأكد السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أن مصر تتحرك ليس بشكل نشط فقط، ولكم تتعامل أيضا بشكل متوازن مع كافة القضايا الإقليمية. ولفت إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية، كان من بين الملفات التي تزعج الاتحاد الأوروبي، إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم يخرج منها مركب هجرة غير شرعية منذ سبتمبر ٢٠١٦. وأوضح أن سياسة مصر في ملف الهجرة غير الشرعية ليس فقط بالمنع، من خلال السيطرة على الحدود أو تشديد العقوبات وغيرها، ولكن أيضا من خلال فرص العمل وتنمية المناطق الأكثر احتياجا. وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية العلاقات المصرية الأوربية في كافة المجالات والقطاعات المختلفة.