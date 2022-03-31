حلاق المشاهير.. أحمد الصغير يكشف صفقات اللاعبين في الميركاتو الصيفي

الخميس 31/مارس/2022 - 09:15 م

كشف أحمد الصغير مصفف شعر المشاهير أو كما يطلقون عليه "حلاق اللاعبين"، الصفقات المرتقبة بالدوري والمصري واختيارات المنتخب الجديدة للاعبين، وذلك بحكم عمله مع اللاعبين واحتكاكه المستمر بهم، وما يتبعه من حديث حول واجهتهم المقبلة وما تلقوه من عروض محلية أو دولية.

لا يتوقف الأمر على الاستماع فقط، بل يقدم "الصغير" النصيحة للاعبين، الذين يسألونه عن رأيه في الصفقات والعروض المطروحة عليهم، ومن ضمن هذه الصفقات اللاعب كريم فؤاد، لاعب نادي إنبي والذي تسابق عليه قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك وفي النهاية انتقل إلى القلعة الحمراء بناء على عدة عوامل منها نصيحة أحمد الصغير خلال فترة المفاوضات.

وعن الصفقات المرتقبة لنادي الزمالك، أكد مصفف شعر اللاعبين، أن القلعة البيضاء تضع عينيها على ثنائي الاتحاد السكندري خالد الغندور وفوزي الحناوي لاعبي خط الوسط، مشيرا إلى أن الزمالك قد يعيد مفاوضاته بشأن ضم اللاعب السيد سالم مدافع نادي الاتحاد، خاصة بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أحمد الصغير، أن هناك العديد من الصفقات التي يتم التفاوض بشأنها حاليا ومنها صفقة محمد دسوقي لاعب الاسماعيلي الذي يتسابق عليه كلا من البنك الأهلي والجونة، فضلا عن رجب عمران لاعب طلائع الجيش، الذي يسعى الإسماعيلي لضمه، كما يسعى المنتخب إلى ضم كلا من الظهيرين السيد سالم وكريم فؤاد.