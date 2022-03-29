إبداع| "وداع يا أيام" قصيدة للشاعرة نهلة السباعي

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 06:53 م

جيت وفاتح ايديا .. قولت هتجري عليا

لقيتها مشيت بعيد .. سبتني واقف وحيد

ناديت بصوت حزين .. سيباني ورايحة فين

أنا لسه بقول يا هادي .. وعلى أحلامي بنادي

وأنت بتقولي سلام .. وداع من غير كلام

بعدك ده خيانة ليا .. طعنه غرستيها فيا

الكل كان قاسي وعنيد .. خلوكي صدا في حديد

ورد مدفون في طين .. قوليلي اشكي لمين

دموعي سكنتني عادي .. واكل عايش في وادي

خلاص وداع يا أيام .. خدي سنيني اللي قدام

جيت وضامم ايديه .. قولت هتطبطب عليه

لقيتها مشيت بعيد .. سبتني واقف وحيد

ناديت بصوت حزين .. سيباني ورايحه فين

أنا لسه بقول يا هادي .. وعلى أحلامي بنادي

خلاص وداع يا أيام .. فهمتك ومن غير كلام

خلاص وداع وسلام .. وداع لعمري وللأيام