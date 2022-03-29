ads
الثلاثاء 29 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

ثقافة

إبداع| "وداع يا أيام" قصيدة للشاعرة نهلة السباعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جيت وفاتح ايديا  .. قولت هتجري عليا

لقيتها مشيت بعيد .. سبتني واقف وحيد

ناديت بصوت حزين .. سيباني ورايحة فين

أنا لسه بقول يا هادي .. وعلى أحلامي بنادي

وأنت بتقولي سلام .. وداع من غير كلام

بعدك ده خيانة ليا .. طعنه غرستيها فيا

الكل كان قاسي وعنيد .. خلوكي صدا في حديد

ورد مدفون في طين .. قوليلي اشكي لمين

دموعي سكنتني عادي .. واكل عايش في وادي

خلاص وداع يا أيام .. خدي سنيني اللي قدام

جيت وضامم ايديه .. قولت هتطبطب عليه

لقيتها مشيت بعيد .. سبتني واقف وحيد

ناديت بصوت حزين .. سيباني ورايحه فين

أنا لسه بقول يا هادي .. وعلى أحلامي بنادي

خلاص وداع يا أيام .. فهمتك ومن غير كلام

خلاص وداع وسلام .. وداع لعمري وللأيام

ads
نهلة السباعي الشاعرة قصيدة وداع يا أيام شعر