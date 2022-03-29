خطوبة 3 فتيات من دار أيتام بمكتب محافظ قنا

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 06:19 م

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بمكتبه اليوم، 3 فتيات يتيمات بدار الرحمة بنجع حمادي والمتقدمين لخطبتهن ، حيث شهد خطوبة اثنين وتحديد موعد زفاف للفتاة الثالثة، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى وزينب رضوان مديرة الدار، وعدد من فتيات دار الرحمة بنجع حمادي.

قدم محافظ قنا التهنئة للفتيات على إتمام مراسم الخطوبة، داعيا الله عز وجل أن يتمم زواجهما على خير، موصيا الشباب بحسن معاملة الفتيات والحفاظ عليهن، كما حرص محافظ قنا على التقاط الصور التذكارية معهم، بعد أن اطمأن على حسن أخلاق الشباب ومدى جديتهم وقدرتهم على الحفاظ على الفتيات المتقدمين لهن .

وكلف "الداودى" مديرية التضامن الاجتماعي بسداد كافة الاحتياجات الاساسية في تجهيز الفتيات، مؤكدًا على حرصه الدائم في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لفتيات الدار لأعتبارهن بمثابة بناته، مضيفا أن المحافظة تسعى جاهدة إلى تقديم يد المساعدة ومستلزمات تجهيز الفتيات الايتام لتخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم، بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي لتحقيق حياة أسرية كريمة لهن.