البابا فرنسيس يعزي في وفاة الكاردينال أنطونيوس نجيب

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 04:54 م

بعث البابا فرنسيس برقية إلى البطريرك إبراهيم إسحق سدراك بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك معزيا لوفاة البطريك السابق الكاردينال أنطونيوس نجيب. وجاءت نص البرقية كالآتي: غبطة البطريرك إبراهيم إسحق سدراك، بطريرك الإسكندرية للأقباط.

"بعد أن تلقينا نبأ وفاة البطريرك الكاردينال أنطونيوس نجيب، بطريرك الإسكندرية للأقباط السّابق، أودّ أن أقدّم لغبطتكم وللكهنة ولعائلته ولجميع المؤمنين تعازي الإيمان، مؤكّدًا لكم قربي منكم في الصلاة والحزن الذي طال الكنيسة البطريركيّة كلّها.

أتذكّر هذا الأخ العزيز، الَّذي اتّخذ من الحقيقة والمحبّة شعارًا لأسقفيّته، وقد دفعه إيمانه وغيرته الكهنوتيّة على الاهتمام بتنشئة الكهنة، وجعلها أولى أولويّاته. أفكّر في التزامه السّخيّ في مجال التنمية والعمل الاجتماعي، فأنشأ جماعات رسوليّة مختصّة في خدمة المحتاجين والمتألّمين، وكان مثال الراعي الصّالح في الكنيسة.

وأذكره مقرِّرًا عامًّا في جمعيّة سينودس الأساقفة الخاصّة بالشّرق الأوسط. أرفع صلاتي إلى الله، وأسأله بشفاعة سيّدتنا مريم العذراء، أن يستقبل عبده الأمين مع الملائكة والقدّيسين في أورشليم السماويّة. أصلّي معكم، وأمنحكم بركتي، وأطلب صلاتكم من أجلي".