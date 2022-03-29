المصرف المتحد يحصد جائزة "أفضل القنوات البنكية الرقمية ابتكارا" لـ2021

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 01:45 م

أعلنت مؤسسة انترناشونال فينانس البريطانية IMF حصول المصرف المتحد على جائزة افضل القنوات البنكية الرقمية ابتكارا لعام 2021 The Most Innovative Electronic Banking Channels، وتسلم الجائزة: “فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، واحمد حلمي – رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في حفل سنوي كبير اقيم بدولة الامارات العربية المتحدة”.

وتعقيبا على الجائزة التي حصل عليها المصرف المتحد للعام الثالث علي التوالي، قال أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - أن جائزة مؤسسة انترناشونال فايناس البريطانية IMF جاءت للتوج جهود فريق عمل المصرف المتحد المتواصلة, وجهود البنك المركزي وتوجهات الدولة المصرية نحو التحول لمجتمع رقمي بحلول 2030 من خلال تقديم افضل الحلول البنكية الرقمية لتلبية احتياجات المواطن الحالية والمستقبلية عبر مختلف القنوات.

وأضاف القاضي أن المصرف المتحد اعتمد علي استراتيجية هامة وهي تفضيل الحلول الرقمية المصنوعة بسواعد مصرية عن مثيلاتها الاجنبية. فعقل الشباب المصري قادر علي الابتكار والتطوير بما يتناسب مع الحلول المالية التي يتطلبها المستهلك المحلي. بل اصبح قادر علي تقديم حلول تنافس عالميا. مؤكدا علي مواصله مسيرة المصرف المتحد نحو اكتشاف وتقييم الابتكارات الجديدة لتقديم حلول مصرية مبتكرة ومؤهله لقيادة المستقبل واحداث التغير والتطوير في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

واشار فرج عيد الحميد ان الجائزة تعد شهادة دولية علي نجاح استراتيجية المصرف المتحد والتي تاتي لتعزيز قدرته علي المنافسة المحلية والعالمية وحصد الجوائز الدولية والمحلية في مجال التكنولوجيا البنكية والخدمات المتخصصة المقدمة للشركات والأفراد بجدارة عالية وكفاءة. فهذه النوعية من الخدمات والحلول الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد عبر قنواته البنكية تتميز بالمرونة العالية والقدرة على جذب شريحة كبيرة من المجتمع خاصة فئة الشباب.

واوضح فرج عبد الحميد ان اختيار مؤسسة انترناشونال فاينانس IMF للمصرف المتحد جاء بناء علي عدد من المعايير العالمية الصارمة والتقييم الدقيق من قبل لجنة عاليا مكونة من خبراء عالميين في مجال الخدمات الالكترونية, لنوعية الخدمات والحلول البنكية والمصرفية التي يقدمها المصرف المتحد لدعم قاعدة عملائه الكبيرة سواء للأفراد والشركات باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

واشار احمد حلمي – رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمصرف المتحد أن المصرف المتحد يقدم حزمة مبتكرة من الخدمات التكنولوجية والرقمية المتميزة مثل : الانترنت البنكي والموبيل البنكي والمحفظة البنكية الرقمية بمميزات عالية. فضلا عن خدمة المدفوعات الاليكترونية. كذلك ادارة السيولة النقدية من خلال الانترنت البنكي للشركات. كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وبالتعاون مع I-Score قدم : الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة.

وجدير بالذكر أن مجلة انترناشونال فاينانس IMF أحد أكبر المؤسسات الاعلامية المتخصصة في مجال اسواق المال والاعمال على مستوي العالم خاصة في الاسواق الناشئة. مقر مؤسسة IMF الرئيسي بالعاصمة البريطانية لندن.

6 جوائز اقليمية ودولية للمصرف المتحد في مجال الخدمات الرقمية: