بنك saib يسلم جوائز للفائزين في السحب الأول والثاني على «حساب الدهب»

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 01:16 م

أعلن بنك saib، أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي، الفائزين في السحب الأول والثاني على «حساب الدهب» والذي أجُري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

قام بتسليم الجوائز لعشرة فائزين بجائزة "اثنين جنيه دهب" لكل عميل، ياسر يحيي رئيس الفروع في مقر البنك الرئيسي.

وكان بنك saib قد قام بتطوير «حساب الدهب» وإعادة إطلاقه ليشمل زيادة عدد الفائزين سنوياً وأيضاً إضافة فرصة الفوز بالجائزة الكبرى "مليون جنيه" من خلال السحب السنوي على الحساب ، مما أدى إلى جذب شريحة كبيرة من العملاء الجدد منذ إطلاقه، مما يساهم في دعم خطة الشمول المالي بقيادة البنك المركزي في اجتذاب عملاء جدد داخل القطاع المصرفي.

جدير بالذكر أن «حساب الدهب»- وهو حساب جاري بالعملة المحلية- يمنح جوائز ذهبية متعددة ومزايا فريدة لعملاء البنك تماشياً مع خطة البنك لتقديم منتجات تنافسية تخاطب شريحة عريضة من العملاء، بالإضافة إلى منح بطاقة خصـم مباشـر بشكل مجاني بدون مصاريف إصدار للعملاء الجدد لتوفير المزيد من المزايا والخدمات لهم، وكذلك إعفاء العملاء من المصاريف الدورية على الحساب. كما يقدم «حســـاب الدهب» فرصة فوز لعملائه بإجمالي 50 جنيه دهب عن طريق سحوبات كل شهرين بحد أدنى لدخول السحب قدره 10 آلاف جنيه فقط، رصيد قائم للعميل، أو فرصة الفوز بـمليون جنيه وذلك من خلال السحـب السنوي بحد أدنى لدخول السحب يبلغ قدرة 20 ألف جنيه فقط، رصيد قائم للعميل.