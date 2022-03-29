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الثلاثاء 29 مارس 2022
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داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ (العودة)

مصر والسنغال
مصر والسنغال
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد السنغال في مباراة العودة الفاصلة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ في قطر بعد فوز منتخب مصر في القاهرة على السنغال بهدف دون رد بعد تسديدة محمد صلاح التي ارتدت من القائم لتصطدم بمدافع السنغال وتدخل المرمى.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في مباراة العودة الفاصلة

ويبدأ البث المباشر لمباراة مصر ضد السنغال في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة والتي تقام بالعاصمة السنغالية داكار لحسم بطاقة التأهل بعد فوز منتخب مصر في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ويسعى كيروش المدير الفني لمنتخب مصر للخروج على الأقل بالتعادل أمام منتخب السنغال من أجل حسم التأهل والصعود لكأس العالم ٢٠٢٢ المقامة في قطر وتقدم  البوابة نيوز بث مباشر لمباراة مصر ضد السنغال مساء اليوم الثلاثاء ويعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر على غلق منطقة الوسط والهجوم أمام رفاق ساديو ماني من أجل تأمين نتيجة الذهاب.

في المقابل يعتمد منتخب مصر على انطلاقات محمد صلاح نجم ليفربول للضغط على دفاع السنغال في مباراة اليوم لمنع تقدم مدافعي السنغال ومحاولة خطف هدف لقتل طموح أسود التيرانجا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة العودة بين منتخب مصر ضد السنغال في المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم 

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