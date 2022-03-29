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الثلاثاء 29 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

بورصة المغرب
بورصة المغرب
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أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدما بنسبة 0.3 %، مسجلا 12.640,22 نقطة.
كما ارتفع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.19 % ليستقر عند 1.019,44 نقطة، أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي فتقدم بدوره بنسبة 0.77 % مسجلا 943,88 نقطة.

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بورصة المغرب ارتفاع