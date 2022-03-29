بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 02:28 ص

أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدما بنسبة 0.3 %، مسجلا 12.640,22 نقطة.

كما ارتفع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.19 % ليستقر عند 1.019,44 نقطة، أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي فتقدم بدوره بنسبة 0.77 % مسجلا 943,88 نقطة.